Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kameradaANKARA'da, otoyol kenarında bir kadına şiddet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada

ANKARA'da, otoyol kenarında bir kadına şiddet anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının sözlü ve fiziki şiddete uğradığı ve olay yerindeki çocuğun da korkuyla ağladığı görüldü.

Olay, dün akşam üzeri Gölbaşı ilçesinden Ankara-Niğde otoyoluna bağlanan varyantta yaşandı. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, beraberindeki kadını çocuğunun yanında darp etmeye başladı. Otomobilden inen kişi, kadına yol kenarında sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. O anlar, yoldan geçen vatandaşların tepkisine neden oldu. Saldırı anlarını cep telefonu kamerası ile kaydeden bir TIR sürücüsü de korna çalarak, kadını darp eden kişiye tepki gösterdi. Saldırgan bu sefer de TIR sürücüsünün üzerine yürüdü. Görüntülerdeki kız çocuğunun da olay sırasında panik içinde ağladığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada
Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada
Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada
Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Nesrin Cavadzade
Spor Diego Mesut Özil Ozan Tufan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 03:54:21. #1.16#

title