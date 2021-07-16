Ankara'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
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Ankara'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

Burak K. yönetimindeki 06 CAT 936 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Emniyet Kavşağı'nda, bisikletiyle giden Bilal Selçuk Ahmetceoğlu'na (19) çarptı.

Yaralanan Ahmetceoğlu, kaldırıldığı Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Burak K, gözaltına alındı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Bilal Selçuk Ahmetceoğlu için hastane önünde askeri tören düzenlendi.

Törene, öğrencinin ailesi ve yakınları, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve askeri erkan katıldı.

Töreninin ardından Ahmetceoğlu'nun cenazesi, memleketi Yozgat'a uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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