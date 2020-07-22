Ankara'da, otomobil yol temizleme aracına çarptı: 2 ölü, 1'i çocuk 3 yaralı
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Ankara'da, otomobil yol temizleme aracına çarptı: 2 ölü, 1'i çocuk 3 yaralı

ANKARA'da, kontrolden çıkan otomobilin belediyeye ait yol temizleme aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Ankara'da, otomobil yol temizleme aracına çarptı: 2 ölü, 1'i çocuk 3 yaralı
22.07.2020 05:39 | Son Güncelleme: 22.07.2020 05:49

ANKARA'da, kontrolden çıkan otomobilin belediyeye ait yol temizleme aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı Cevizlidere kavşağında meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden Şükrü Ç. yönetimindeki 18 AT 480 plakalı otomobil, alt geçit girişinde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu en sol şeritte yol temizliği yapan Bahset K.'nın kullandığı 06 AZ 9077 plakalı belediyeye ait araca çarptı. Hurda yığınına dönen otomobildeki 5 kişiden, Osman Doğru (70) ile ismi belirsiz bir kadın yolcu hayatını kaybetti. Sürücü Şükrü Ç. ve Gülbahar Ç. ile Cemalettin isimli bir çocuk yaralandı. Belediye aracı sürücüsü Bahset K.'nın ihbarı ile kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahset K.'yı ifadesi alınmak üzere gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

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