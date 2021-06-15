Ankara'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
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Ankara'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Ankara'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Aba Sokak'ta meydana geldi. Mehmet A. idaresindeki 34 COH 456 plakalı motosiklet ile Yahya K.'nin kontrolündeki 55 SJ 819 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otomobilin altına girerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı Mehmet A.'yı yapılan ilk müdahalesinin ardından Sincan Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Sürücü alkollü çıktı

Öte yandan otomobil sürücüsü Yahya K.'nın polis ekipleri tarafından yapılan alkol muayenesinde 1.81 promil alkollü olduğu tespit edildi. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi devam ediyor. - ANKARA

Ankara'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Ankara'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Ankara'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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