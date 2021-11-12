Ankara'da otobüs durağında işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı - Haberler
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Ankara'da otobüs durağında işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Ankara'da otobüs durağında işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

Ankara'da işine gitmek için geldiği otobüs durağında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin katil zanlısı tutuklandı.

ANKARA (AA) - Ankara'da işine gitmek için geldiği otobüs durağında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin katil zanlısı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesinde 8 Kasım'da sabah saatlerinde iş yerine gitmek için otobüs beklerken uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen Efrayim Babadağ'ın (46) katil zanlısının yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Babadağ'ın katil zanlısının, 2017'de yaşanan bir öldürme olayından husumetlisi olan Erdal Ç. olduğunu belirledi. Ekipler, Erdal Ç'yi saklandığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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