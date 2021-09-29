Ankara'da 'Öncelik yaya olmalı' çekiminin sonu kötü bitti - Haberler
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Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Farkındalık yaratmak için Ankara'nın en işlek caddelerinden birinde yapılan 'Öncelik yaya olmalı' çekiminin sonu kötü bitti. Yayalara yol veren minibüse, çekim sırasında arkadan gelen otobüs çarptı. O anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Trafikte araç kullanan sürücülerin yayalara yol vermemesi çağımızın en önemli sorunlarından biri... Bu konuda farkındalık yaratmak isteyen iki kişi, trafik ışıklarının olmadığı yaya geçidinde belli bir süre sürücülerin kendilerine yol vermesini bekledi.

Bir süre sonra özel bir firmaya ait minibüs, bekleyenlerin geçmesi için aniden durdu. O esnada duran servise arkadan gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs çarptı. Video, sosyal medyada çokça kez paylaşılırken; kullanıcılar, sürücülerin yayalara öncelik vermesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Ankara'da
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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