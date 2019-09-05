05.09.2019 20:46

Ankara'da minikler ilk kez sıralara oturdu

Başkentte miniklerin heyecanlı günü

Ankara'da okula uyum süreci başladı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Okula Uyumluluk Programı" kapsamında anaokulu, ilkokul ve ortaokul ve liselere ilk kez adım atacak öğrencilerin uyum eğitimlerine bugün başlandı.

2019-2020 yeni eğitim öğretim yılında anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerin birinci sınıflarına yapılan uyum programı bu yıl 5 - 6 Eylül tarihlerinde iki gün olacak şekilde uygulanacak. Program kapsamında Ankara'da da Çankaya Türkan Yamantürk İlkokulu'nda öğrencilere yönelik uyum eğitimleri yapıldı. Öğrencilerin yanı sıra velilerin de katıldığı eğitimlerle çocukların ilk haftayı nasıl geçirmesi ve uyum sürecinin en iyi şekilde nasıl sağlanabileceği konusunda bilgiler verildi.

Çankaya Türkan Yamantürk İlkokulu Sınıf Öğretmeni Harika Ceylan kendisinin de öğrenciler ve veliler kadar heyecanlı olduğunu belirterek, "Bugün birlikte ilk günümüz, ilk defa karşılaştık, ilk defa tanıştık ama çocuklarım çok hevesli, onları okula gelmeye çok hazır gördüm. Ailelerinden annelerinden ayrılmakta hiç güçlük çekmediler ve velilerimi kolayca sınıftan dışarı alabildim. Bugün çok güzel inşallah güzel bir şekilde devam edeceğiz. Biz dört yılda bir bu duyguyu yaşıyoruz yeni öğrenciler yeni heyecanlar ve sadece öğrencilerle değil yeni ailelerle de tanışıyoruz. Yani heyecan verici ve güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.



"Adaptasyonda sıkıntı yaşamadık"

Çocuğunun ilk gününde destek için çocuğunun yanında bulunan veli Sibel Arslan çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Ondan daha heyecanlıyım, bu gece birkaç defa uyandım. Ben heyecanlıyım kızım da çok heyecanlı inşallah bu yeni eğitim hayatı hayırlı uğurlu olur onun ve tüm sınıf arkadaşları için. Çok güzel bir duygu bir anda büyüdüğünü fark ediyorsunuz, ne çabuk büyüdü okul çağına geldi diyorsunuz. Çok güzel bütün anneler eminim benim gibi düşünüyordur. Biz 2 yaşından beri kızımı okul öncesi eğitime gönderdiğimiz için adaptasyonda sıkıntı yaşamadık, sanıyorum sınıfta kimse de yaşamadı gibi her şey gayet güzel" şeklinde konuştu.

Çocuklara sınıfta öğretmenleri tarafından isimlerinin bulunduğu rozetler takıldı ve ders kitapları dağıtıldı. Sınıf eğitimi sonrasında bahçede arkadaşlarıyla uyumluluk eğitimlerine devam eden öğrenciler ve veliler hep birlikte okulun ilk gününü noktaladı.

Kaynak: İHA