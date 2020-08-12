Ankara'da mesire alanındaki konak yandı
Ankara'da mesire alanı içerisinde bulunan ahşap konak yandı.
12.08.2020 06:39 | Son Güncelleme: 12.08.2020 07:13
Ankara'da mesire alanı içerisinde bulunan ahşap konak yandı.
Keçiören Belediyesine ait Kartaltepe Kent Ormanı mesire alanındaki tek katlı ahşap konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören mesire alanı güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ile Keçiören Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın sonrası konak kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA