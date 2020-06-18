Ankara'da maske kullanma zorunluluğunun ilk günü
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Ankara'da maske kullanma zorunluluğunun ilk günü

Ankara'da maske kullanma zorunluluğunun ilk günü Ankara'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu, bugün itibariyle başladı.

18.06.2020 20:26 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:15

Ankara'da maske kullanma zorunluluğunun ilk günü

ANKARA - Ankara'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu, bugün itibariyle başladı. Vatandaşların çoğunluğu kurala uyarken, uymayanlar da emniyet güçleri tarafından uyarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Maske kullanımına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun İstanbul, Ankara ve Bursa için maske kullanma zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulunduğunu ifade etti. Söz konusu önerinin ardından Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu da konuyu görüşerek, "Kurulumuz kararlarıyla daha önceden kapalı alanlara yönelik getirilen maske takma zorunluluğuna ilave olarak Bilim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda ilimiz genelinde tüm açık alanlarda 18 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm vatandaşlarımız için maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir" şeklinde karar aldı.

Vatandaşlardan karara ilişkin değerlendirme

Maske zorunluluğu getirilmesinin ardından vatandaşlar da karara ilişkin düşüncelerini dile getirdi. Ahmet Remzi Uras, "Çok iyi yaptılar çünkü vatandaşlarımız çok duyarsız oldu. Sadece 'yasak' dersen ona uyuyorlar. Yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

Nizamettin Polat ise "Çok güzel oldu. Bütün insanlarımızın buna uyması gerekiyor, Başkentimize de bu yakışır" dedi. Polat, vatandaşlara sağlıklı günler diledi.

Şevval Nur Mutlu, "Kimse maske takmıyordu. Takanlar ya kulağında tutuyordu ya çenesinin altında tutuyordu ya da burnunu açık bırakıyordu" dedi. Yasak olmadığı sürece insanların bir şey yapmadığını ifade eden Mutlu, yerinde bir karar alındığını ifade etti.

Selma Mutlu ise kararı olumlu bulduğunu belirterek, "Ceza getirilmeyince biz insanlar dikkat etmiyoruz hiçbir şeye. O kadar emek boşa gitti. Aylardır evde oturuyoruz. Hiçbir yere çıkmadık ama insanlara bakıyorsunuz, hiç böyle bir şey yaşanmamış gibi. Onun için kararı yerinde buluyorum" ifadeleriyle düşüncesini dile getirdi.

Hüseyin Bekar da "Aslında çok geç kalınmış bir karar. Önceden alınması gerekiyordu. Esnetmeden sonra alınması gereken en önemli kararlardan bir tanesi. Geç kalınmış değil, doğru bir karar. Özen gösterilmesi gerekiyor. Vatandaşların otokontrol yapıp maske, dezenfektan ve mesafeyi korumaları gerekiyor. Rehavete kapılmaya gerek yok çünkü bu sinsi, görünmeyen bir virüs. Karşımızdaki düşmanı göremiyoruz, tanıyamıyoruz" şeklinde konuştu. Vatandaşlara tavsiyede de bulunan Bekar, "Lütfen maske takalım, sosyal mesafe ve temizliğe özen gösterelim" dedi.

Polislerden maskesiz vatandaşlara uyarı

Öte yandan, kararın alınmasının ardından emniyet güçleri de kontrol ve denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle, yoğunluğun olduğu Kızılay ve Ulus Meydanı'nda polis ekipleri, vatandaşları maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

Ankara'da maske kullanma zorunluluğunun ilk günü

Kaynak: İHA

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