Ankara'da mağara baskını! Defineciler suçüstü yakalandı
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Ankara'da mağara baskını! Defineciler suçüstü yakalandı

14.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:29
Ankara'da mağara baskını! Defineciler suçüstü yakalandı

Ankara'da polis ekiplerinin fark etmesi üzerine bir mağaraya baskın yapıldı. Baskında matkap, jeneratör ve çeşitli aletlerle kazı yapan 10 defineci yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri bölgedeki boş arazide 1 kişinin gözcülük yaptığını fark etti.

Ankara'da mağara baskını! Defineciler suçüstü yakalandı

BASKIN YAPILAN MAĞARADA 10 KİŞİ YAKALANDI

Bunun üzerine olay yerine baskın yapan ekipler, bir mağaranın içerisinde define aramak için kaçak kazı yapan 10 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Ankara'da mağara baskını! Defineciler suçüstü yakalandı

EKİPMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler mağarada yaptıkları aramada, toprağı kazmak için kullanılan matkap, jeneratör ve kazı aletleri ele geçirdi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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