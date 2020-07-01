Ankara'da liyakat esasına göre mülakatla 300 itfaiye eri alınacak
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Ankara'da liyakat esasına göre mülakatla 300 itfaiye eri alınacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kadrolarında ilk defa itfaiye eri olarak atanmak için mülakat başvuruları başladı.

Ankara'da liyakat esasına göre mülakatla 300 itfaiye eri alınacak
01.07.2020 16:15 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:19

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kadrolarında ilk defa itfaiye eri olarak atanmak için mülakat başvuruları başladı. Büyükşehir Belediyesine 300 itfaiye eri alınacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesine itfaiye eri olarak atanması için mülakat başvuruları başladı. Mülakata katılmak isteyen adayların 10 Temmuz Cuma gününe kadar Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda kurulan başvuru masalarına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın işe alımların liyakat esasına göre yapılması talimatı ile alınacak itfaiye erlerinin tamamı, itfaiye bölümünden mezun olanlar arasından seçilecek. Büyükşehir Belediyesi, ataması yapılacak 300 itfaiye eri adayında 'İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği' veya 'Sivil Savunma ve İtfaiyecilik' alanlarından mezun olma şartı arıyor. Alınacak 150 kadın ve 150 erkek itfaiye erinin 100'ü lise mezunu, 200'ü ise ön lisans mezunları arasından seçilecek. Lise mezunları için en az 55, ön lisans mezunları için 60 KPSS puanı aranacak. Ankara İtfaiyesi, başvuruları geçerli olan adaylar arasından atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında yani bin 500 adayı mülakata çağıracak.

Büyükşehir Belediyesinde itfaiye eri olarak görev yapmak için başvuru yapan adaylardan Cafer Kürşat Sezer, "4 yıllık İskitler Endüstri Meslek Lisesi Sivil Savunma Bölümünü bitirdim. 2 yıllık da İtfaiyecilik Meslek Yüksek Okulu okudum. İtfaiye erlerini bizim bölümlerden aldıkları için Ankara Büyükşehir Belediyesine ve bize şans tanıdığı için Mansur Başkan'a teşekkür ederim" dedi.

Süleyman Arslantürk de İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümünden mezun olduğunu ve Ankara İtfaiyesi'ne girerek hizmet etmeyi temenni ettiğini söyledi. Adaylardan Esra Sebat, "Erzincan Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünden mezunum. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye alımı yaptığı için buraya geldim. Liyakat usulüne göre alım gerçekleştirildiği için başvuruda bulundum" derken, Oğuz Usta ise, "Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik alanından mezunum. Çoğu belediye itfaiyeci alabiliyor ama alımlarda makine veya elektrik alanlarından mezunları da alabiliyor. Bazı belediyeler tek bir kişiye özel kadro açabiliyor. Ankara İtfaiyesi'nin güzel yanı mesleğe uygun, itfaiyecilik okulu okumuş KPSS puanıyla alım yapması. Bu bizim için çok iyi bir şey" diye konuştu.

Mervenur Toy, "Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünden mezunum. İtfaiyeci alımı uzun süredir yapılmadığı için Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilanına hemen başvurdum. Ayrıca okullu itfaiyeci aldıkları için Büyükşehir'e teşekkür ederim" dedi.

16 Temmuz'da Büyükşehir Belediyesi internet adresi www.ankara.bel.tr üzerinden ilan edilecek başvuru sonuçlarına göre gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakat ise 20-30 Temmuz tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesinde yapılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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