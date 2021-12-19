Ankara'da Kurtuluş Savaşı'ndan kalma 3 top mermisi POTA Müzesi'ne teslim edildi - Haberler
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Ankara'da Kurtuluş Savaşı'ndan kalma 3 top mermisi POTA Müzesi'ne teslim edildi

Ankara'da Kurtuluş Savaşı'ndan kalma 3 top mermisi POTA Müzesi'ne teslim edildi
AA / Ali Tuna - Haberler | Güncel

Ankara'nın Polatlı ilçesinde vatandaşlar, 2'si patlamış 3 top mermisini POTA Müzesi'ne teslim etti.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde vatandaşlar, 2'si patlamış 3 top mermisini POTA Müzesi'ne teslim etti.

Karabenli Mahallesi'nde muhtar Yusuf Yıldırım, sürü sahibi Önder Doğan ve ilçede yaşayan Hasan Şentürk, Kalkanlı mevkisinde 3 top mermisi buldu.

Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı düşünülen 2'si patlamış 3 top mermisi Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç'a teslim edildi.

Koç, gazetecilere, vatandaşların tarihi değerlere sahip çıkmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Köylerde bulunan bu malzemelerin kaderine terk edilmediğini, muhtarlarımız ve vatandaşlarımız tarafından alınarak Polatlı'da bulunan bu özel müzeye teslim edildiğini görüyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Sürü sahibi Doğan da top mermilerini hayvanlarını otlattığı sırada bulduğunu belirtti.

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AA / Ali Tuna - Son Dakika Haberleri

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