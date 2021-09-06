Ankara'da Kurtboğazı Barajı ve Mavi Göl'de Karavan Park açıldı
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Ankara'da Kurtboğazı Barajı ve Mavi Göl'de Karavan Park açıldı

Ankara'da Kurtboğazı Barajı ve Mavi Göl'de Karavan Park açıldı
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurtboğazı Barajı ile Mavi Göl'de Karavan Park projesini hayata geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurtboğazı Barajı ile Mavi Göl'de Karavan Park projesini hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, son dönemde ilginin arttığı karavan turizmini yaygınlaştırmak ve başkenti karavanların uğrak noktası haline getirmek amacıyla "Karavan Park" projesi çalışmalarını kısa sürede tamamladı.

Bu kapsamda, Kurtboğazı Barajı'nda yaklaşık 6 bin 500 metrekare, Mavi Göl'de ise yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerine Karavan Park oluşturuldu.

Ziyaretçiler için tüm olanakların sağlandığı projede, 28 karavan park, her karavana ait yeşil alan, temiz su, elektrik, sosyal donatılar, güvenlik ve otopark alanı yer alıyor. Projenin hem turizme önemli katkılar sunması hem de yerel ekonomiyi canlandırması hedefleniyor.

Karavan tutkunlarının kısa sürede dikkatini çeken park, başkentin gözde turizm mekanlarından biri olmaya hazırlanıyor.

"Her türlü hizmet var"

Karavanıyla Kurtboğazı Barajı'ndaki alana gelen Musa İyice, "Kurtboğazı'nı daha önceden de biliyorum. Burası 20 senedir atıl vaziyetteydi. Böyle görünce çok duygusallaştım. Çok güzel. Her türlü hizmet de var. Tertemiz, pırıl pırıl, çok heyecanlıyım. Mansur başkana çok teşekkür ediyorum. Yeşilin ve doğanın içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Semih Özcü de parkın, çoğu kamp alanında göremediği elektrik, su gibi olanaklara sahip olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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