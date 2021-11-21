ANKARA (DHA) - Ankara'da Küba için yardım kampanyası

ANKARA'da Jose Marti Küba Dostluk Derneği, Küba'ya tıbbi malzeme göndermek için kentte yardım kampanyası başlattı.

Ankara'da faaliyet gösteren Jose Marti Küba Dostluk Derneği, ABD'nin ambargo uyguladığı Küba'da aşılama çalışmalarının yapılabilmesi ve koronavirüs salgınıyla mücadele için Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile protokol imzalayarak, Küba'ya tıbbi malzeme gönderilmesi için kampanya başlattı. Dernek Başkanı Nahide Özkan, "Derneğimizin Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile yapmış olduğu protokol ve Türkiye'deki resmi makamlardan alınan izin kapsamında 'Dayanışma Ablukadan Güçlüdür' sloganıyla başlattığımız kampanya çerçevesinde Küba'ya şırınga, maske, sonda ve tıbbi eldiven tedarik edeceğiz. Kampanyamız yalnızca Küba'nın ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin tedarik edilmesini sağlamayacak, emperyalizmin yürüttüğü saldırgan politikalara karşı Türkiye'den verilen güçlü bir cevap niteliği de taşıyacaktır" dedi.Küba Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez ise, ABD ablukası altında olan Küba'nın zorlu süreçlerden geçtiğini belirterek, "ABD ablukası bu zor dönemde daha da artmış durumda. Tüm bu koşullar ülkemizde pandemiye karşı yapacağımız çalışmalardaki kararlılığı daha da güçleştirmiş durumda. Bu kampanyaya destek olacak tüm Türk dostlarımızla birlikte Avrupa'nın yapmaya çalıştığı bazı zorlukların üstesinden geleceğiz" diye konuştu.