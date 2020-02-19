Ankara'da kavgaya karışan polis hakkında işlem
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Ankara'da kavgaya karışan polis hakkında işlem

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, sarhoş olduğu ileri sürülen kişiyi darbettiği iddia edilen polis memuru hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

19.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:47
Ankara'da kavgaya karışan polis hakkında işlem

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, sarhoş olduğu ileri sürülen kişiyi darbettiği iddia edilen polis memuru hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

ilçesi Mahallesi'nde alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi darbedilirken çekilen görüntüler, sosyal medyada yer aldı. Görüntüde söz konusu kişiyi dövenlerin bekçi olduğu ileri sürüldü. Ancak yazılı açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü, olaya karışan kişilerden birisinin o sırada izinli olan polis memuru ile site güvenlik görevlisi olduğunu duyurdu. Olayın 18 Şubat 2020 tarihinde saat 00.45 sıralarında meydana geldiği belirtilerek şöyle denildi:

"Kaletepe Mahallesi'nde taziye evinin bulunduğu siteye gelerek rahatsızlık veren şahıslar ile taziye sahipleri ve site güvenlik görevlileri arasında arbede yaşanmıştır. Yapılan araştırma neticesi paylaşılan görüntülerdeki şahıslardan birinin dedesinin cenazesi nedeniyle taziye evinde olan ve izinli bulunan polis memuru, diğerinin ise site güvenlik görevlisi olduğu anlaşılmıştır. Çarşı ve mahalle bekçilerimizin olaya müdahalesi bulunmamaktadır. Olaya karıştığı tespit edilen polis memuru hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."

 


Kaynak: DHA
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