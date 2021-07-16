Ankara'da kamyon devrildi: 3 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, hayvansal atık yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ile 2 çocuğu yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, hayvansal atık yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ile 2 çocuğu yaralandı.

Kadir Yılmaz (37) yönetimindeki 06 CCZ 96 plakalı hayvansal atık taşıyan kamyon, Yiğitli Mahallesi'nde devrildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan çocukları Yağız Efe (5) ve Batın Eren Yılmaz (11), sağlık ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner