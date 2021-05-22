Son dakika gündem: Ankara'da kameriye yangınında 12 güvercin telef oldu

Son dakika habere göre Ankara'da kameriye yangını; 12 güvercin öldü ANKARA'nın Mamak ilçesinde, site önünde kameriyede çıkan yangının sıçramasıyla yan tarafta bulunan kulübedeki 12 güvercin öldü.

Ankara'da kameriye yangını; 12 güvercin öldü

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, site önünde kameriyede çıkan yangının sıçramasıyla yan tarafta bulunan kulübedeki 12 güvercin öldü.

Mamak'ın Derebent Mahallesi'nde bulunan Zirve Konutları Sitesi önündeki kameriyede gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kameriyenin yanındaki güvercin kulübesine de sıçradı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Kulübede bulunan 12 güvercin ise öldü. Başka kulübedeki 4 güvercin ise zarar görmedi.

'TORUNUMUN KUŞLARIYDI'

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, güvercinleri besleyen Berkay Ödemiş'in babaannesi Hatice Ödemiş, "Kuşlar içerideydi. Dayanamadım o kuşların haline. Bizim kimseyle sorunumuz yok. Torunumun kuşları hep öldü. 12 tane vardı, hepsi öldü. Niye yaptıklarını bilmiyoruz. Ne istediler bilmiyorum. Arka taraftan çardağı yakmışlar sonra da kuşların olduğu yere sıçramış" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin