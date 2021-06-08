Ankara'da kalp krizi geçiren kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
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Ankara'da kalp krizi geçiren kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Ankara'da kalp krizi geçiren kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

İlçe merkezindeki evinde rahatsızlanan 72 yaşındaki Bilal Özkan, Beypazarı Devlet Hastanesine götürüldü. Burada muayene edilen Özkan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Yaşlı hasta, yapılan hazırlığın ardından helikopter ambulansla Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hasta yakınları yetkililere teşekkür etti.

Ankara'da kalp krizi geçiren kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Ankara'da kalp krizi geçiren kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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