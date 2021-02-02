Ankara'da izinsiz gösteri yapan gruba müdahale: 24 gözaltı
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Ankara'da izinsiz gösteri yapan gruba müdahale: 24 gözaltı

02.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:29
Ankara'da izinsiz gösteri yapan gruba müdahale: 24 gözaltı

ANKARA'da, DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen ve cezaevinde bulunan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'un serbest bırakılması için izinsiz gösteri yapan 24 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen ve cezaevinde bulunan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'un serbest bırakılması için izinsiz gösteri yapan 24 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu olduğu değerlendirilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk, 30 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul'da tutuklanarak cezaevine konuldu. Yargılanan Bayancuk, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Ankara'da Maltepe'de toplanan bir grup Halis Bayancuk'un serbest bırakılması talebiyle Kızılay'a yürümek istedi. Ancak polis, gruba dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Uyarıya aldırış etmeyen grup, yürümeye devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri, gruba müdahale ederek, 24 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 24 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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