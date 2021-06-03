Ankara'da iş merkezinde yangın (4)
6 SAATLİK MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜİş merkezinin zemin kattaki deposunda çıkan yangın ilerleyen saatlerde üst katlara sıçradı.
6 SAATLİK MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ
İş merkezinin zemin kattaki deposunda çıkan yangın ilerleyen saatlerde üst katlara sıçradı. Çok sayıda iş yerinin alevler içerisinde kaldığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. İş merkezindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan