Ankara'da iş merkezinde yangın (4)
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Ankara'da iş merkezinde yangın (4)

Ankara'da iş merkezinde yangın (4)
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan - Haberler | Güncel

6 SAATLİK MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜİş merkezinin zemin kattaki deposunda çıkan yangın ilerleyen saatlerde üst katlara sıçradı.

6 SAATLİK MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ

İş merkezinin zemin kattaki deposunda çıkan yangın ilerleyen saatlerde üst katlara sıçradı. Çok sayıda iş yerinin alevler içerisinde kaldığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. İş merkezindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.


Ankara'da iş merkezinde yangın (4)
Ankara'da iş merkezinde yangın (4)
Ankara'da iş merkezinde yangın (4)
Ankara'da iş merkezinde yangın (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan

Ankara'da iş merkezinde yangın
Ankara'da iş merkezinde yangın
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