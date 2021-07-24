İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.
Alperen Eskiavcı yönetimindeki 34 DPH 529 plakalı otomobille Emin Yalçın'ın kullandığı 06 Z 7980 plakalı otomobil, Çubuk-Şabanözü kara yolu Çankırı Bulvarı'nda çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Yalçın ile araçlarda bulunan Gamze ve Emine Taktak ile Melek ve Oğuz Kaan Eskiavcı yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Yalçın, müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner