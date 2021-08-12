Ankara'da iki grup arasındaki kavgadan sonra gerginlik
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Ankara'da iki grup arasındaki kavgadan sonra gerginlik

Ankara'da iki grup arasındaki kavgadan sonra gerginlik
Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan ve Emirhan Yalçın'ın (18) ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından başlayan gerginlik devam etti.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan ve Emirhan Yalçın'ın (18) ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından başlayan gerginlik devam etti. Mahalle sakinleri yabancı uyruklu vatandaşların iş yerlerine ve araçlarına zarar verdi.

İlçedeki Battalgazi Mahallesi'nde bulunan parkta dün akşam iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emirhan Yalçın, bugün doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yalçın'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi. Ali Yasin Güler'in tedavisi ise hastanede sürüyor. Emirhan Yalçın'ın ölümüyle sonuçlanan kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, çıkarıldıkları mahkemece 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

İŞ YERLERİNE ZARAR VERDİLER

Dün akşam yaşanan kavganın ardından mahallede başlayan gerginlik bugün devam etti. Polis ekipleri, Emirhan Yalçın'ın cenaze işlemleri sırasında mahallede yaşayan yabancı uyruklulardan bazılarını güvenlik amacıyla tahliye etti. Mahalle sakinlerinden bazıları tahliye işlemine tepki gösterdi. Akşam saatlerinde mahalledeki gerginlik arttı. Battalgazi Mahallesinde toplanan kalabalık, yabancı uyrukluların iş yerlerinin camlarını kırdı, kepenklerini parçaladı. Kalabalık, iş yerlerine girip bazı eşyaları dışarıya çıkartarak ateşe verdi. Yakılan ateş, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yabancı uyruklu bir vatandaşa ait otomobil de devirilerek ters çevrildi. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekilerinin mahallede güvenlik önlemleri devam ediyor.


Ankara'da iki grup arasındaki kavgadan sonra gerginlik
Ankara'da iki grup arasındaki kavgadan sonra gerginlik
Ankara'da iki grup arasındaki kavgadan sonra gerginlik
Ankara'da iki grup arasındaki kavgadan sonra gerginlik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver

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