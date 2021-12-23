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Ankara'da hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düştü.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düştü. Ankara'nın simgelerinden olan Kuğulu Park'ta kuğuların bulunduğu süs havuzu ise buz tuttu.

Ankara'da etkili olan kar yağışı gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Kar yağışının etkisiyle birlikte kentte hava sıcaklığı ortalama eksi 5 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bazı yerlerde buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri yolların buz tutmaması için tuzlama çalışmaları yaparken, kar küreme araçları hazır bekletildi. Yetkililer, sürücülere don olaylarına karşı hazırlıklı olmalarını istedi.

HAVUZ BUZ TUTTU

Öte yandan, hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düşmesi sonrası, Ankara'nın simgelerinden olan Kuğulu Park'taki süs havuzu buz tuttu. Buz tutan havuzda bulunan ise kuğular, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan kartpostallık görüntüyü kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Kuğulu Park'a gelerek fotoğraf çekildi.

Arkadaşlarıyla birlikte parka gelen Kaan Çalman, her kış parka geldiğini ancak havuzun ilk defa bu kadar donduğunu belirtti.

Ankara'da hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü

Ankara'da hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü

Ankara'da hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü

Ankara'da hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü

Ankara'da hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü

Ankara'da hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü

Ankara'da hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü

Ankara'da hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü

Ankara'da hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü

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