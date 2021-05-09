Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu
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Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu

Demirören Haber Ajansı / Zeynep GÖRGÜLÜ - Haberler | Güncel

Ankara'da fırtına yıkıma neden olduANKARA'da etkili olan şiddetli fırtına, yıkıma neden oldu.

Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu

ANKARA'da etkili olan şiddetli fırtına, yıkıma neden oldu. Fırtınada camilerin minareleri yıkıldı veya hasar gördü. Evlerin ve ahırların çatıları uçtu.

Başkent'te akşamüzeri saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, hayatı felç etti. Şereflikoçhisar, Evren, Gölbaşı gibi güney ilçelerde yaşanan fırtına, yıkıma neden oldu. Rüzgarla birlikte yer yer kum fırtınası da yaşandı. Şereflikoçhisar'da fırtına nedeniyle binaların ve ahırların çatıları uçtu. Hacıenbiya Mahallesi Camii'nin minaresinin kubbesi, fırtınaya dayanamayıp hasar gördü. Minarenin metal kubbesi yerinden sökülerek eğildi. Evren ilçesinde ise Altunbaşak Mahallesi Camii'nin minaresi tamamen yıkıldı.

Yaşanan olaylarda can kaybı yaşanmazken, maddi hasarlar meydana geldi.

Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu
Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu
Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu
Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu
Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu
Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep GÖRGÜLÜ

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