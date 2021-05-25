Ankara'da FETÖ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
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Ankara'da FETÖ soruşturmasında 14 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan - Haberler | Güncel

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt hiyerarşisi içinde bölge talebe mesulü gibi çeşitli konumlarda görev alan ve 'ByLock' yazışma programını kullandığı tespit edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt hiyerarşisi içinde bölge talebe mesulü gibi çeşitli konumlarda görev alan ve 'ByLock' yazışma programını kullandığı tespit edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde büyük bölge talebe mesulü, bölge talebe mesulü gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı, Bank Asya kaydı, kod isim kullanma şeklinde deliller bulunan ve 'ByLock' yazışma programını kullandıkları tespit edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan

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