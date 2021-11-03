Ankara'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 9 gözaltı
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan 9 şüpheli yakalandı.
ANKARA (AA) - Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan 9 şüpheli yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan ve "gaybubet evlerinde" saklandığı tespit edilen FETÖ/PDY üyesi 17 kişiye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, 3 bin 110 dolar, 600 lira, 3 sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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