Ankara'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 9 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 9 gözaltı

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Ankara'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 9 gözaltı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan 9 şüpheli yakalandı.

ANKARA (AA) - Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan 9 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan ve "gaybubet evlerinde" saklandığı tespit edilen FETÖ/PDY üyesi 17 kişiye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 3 bin 110 dolar, 600 lira, 3 sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
Evine gelen arkadaşını, 'Eşime sarkıntılık yaptı' deyip döverek öldürdü

Evine gelen arkadaşını, "Eşime sarkıntılık yaptı" deyip döverek öldürdü

 Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok

Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok

 Son dakika haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli...

Son dakika haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title