Ankara'da, fabrika nizamiyesinde korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ankara'da, fabrika nizamiyesinde korkutan yangın

02.01.2021 22:24 | Son Güncelleme: 02.01.2021 22:28
Ankara'da, fabrika nizamiyesinde korkutan yangın

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, makine imalat fabrikasının giriş nizamiyesinde çıkan yangın, paniğe yol açtı.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, makine imalat fabrikasının giriş nizamiyesinde çıkan yangın, paniğe yol açtı. 

Akşam saatlerinde Saray Keresteciler Sitesi'ndeki makine imalatı fabrikasının giriş nizamiyesinde televizyondan çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, nizamiyeyi sararken yangını fark eden bekçi dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. İtfaiye erlerince yangın, kontrol altına alırken, olayda yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle nizamiye kullanılamaz hale geldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan POLAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mehmet Nuri Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enis Arıkan Çağla Şıkel Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Can Bartu Metin Oktay Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kız Ankara Yılbaşı Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da, fabrika nizamiyesinde korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 22:29:28. #1.15#
title