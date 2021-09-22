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Ankara'da eTwinning ödül töreni düzenlendi

AA / Sefa Şahin - Haberler | Kültür Sanat
Ankara'da eTwinning ödül töreni düzenlendi

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, eTwinning Ödülleri Yarışması'nda Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi Ödülü'nü alan okul ve öğretmenlere başarı belgeleri verildi.

ANKARA (AA) - Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, eTwinning Ödülleri Yarışması'nda Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi Ödülü'nü alan okul ve öğretmenlere başarı belgeleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, MEB Şura Salonu'nda eTwinning ödül töreni düzenlendi.

Törende, 2019-2020 eğitim öğretim yılında eTwinning faaliyeti kapsamında yürüttükleri projelerle "Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi" alan öğretmenlere 1015 kalite etiketi, onları destekleyen okul yöneticilerine 217 okul levhası, 2020-2021 eğitim yılında eTwinning okulu unvanı alan 116 okula "eTwinning Okulu Ödülü", 584 öğretmen ve okul yöneticisine de başarı belgeleri verildi.

Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı, MEB YEĞİTEK eTwinning Ulusal Destek Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer, MEB AR-GE, Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki ÖZTÜRK ile İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Çalışkan tarafından ödüller sahiplerine verildi.

Törende, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri müzik dinletisi sundu.

"eTwinnig" projesi nedir?

"eTwinning" projesi, Avrupa Komisyonu Eğitim Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından Erasmus+ programı kapsamında finanse edilen, Avrupa Okul Ağı Konsorsiyumu organizasyonunda, 33 Avrupa ülkesi ve 6 Avrupa Dışı Ülke Eğitim Bakanlıkları ve Ulusal Ajansları tarafından yürütülüyor.

Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerini ve yabancı dil becerilerinin artırılması amacıyla yürütülen eTwinning Faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen projeler, ulusal çapta "Ulusal Kalite Etiketi", Avrupa çapında ise Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendiriliyor. Ayrıca eTwinning okulu uygulaması kapsamında tüm kriterleri yerine getirip başvurusu kabul edilen okullara eTwinning Okulu unvanı veriliyor.

Ankara'da eTwinning ödül töreni düzenlendi

Ankara'da eTwinning ödül töreni düzenlendi

Ankara'da eTwinning ödül töreni düzenlendi

Ankara'da eTwinning ödül töreni düzenlendi

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
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