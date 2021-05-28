Ankara'da doktoru bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı
Asistan hekim Ertan İskender, dün hastasının bıçaklı saldırısı sonucu yaralanmış ve ameliyata alınmış, şahıs da, gözaltına alınmıştı. Şüpheli, tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde poliklinikte çalışan Ortopedi Asistanı Doktor Ertan İskender, hasta muayene ettiği esnada hastaneye gelerek taşkınlık çıkaran Bayram N'yi uyarmıştı.
ELİNDEN VE BELİNDEN BIÇAKLADI
Bayram N. ise uyarılara aldırış etmeyerek üzerinde bulunan bıçağı çıkararak doktor İskender'i elinden ve belinden bıçaklamıştı. Olayı gören hastanenin güvenlik görevlileri bıçaklı saldırgan Bayram N'yi etkisiz hale getirerek polis ekiplerine haber vermişti.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Olay yerine gelen ekipler Bayram N'yi gözaltına aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Bayram N, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan şüpheli, tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya