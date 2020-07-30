Devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Ömer Sağlım ile eşi Halime Sağlam, hayatını kaybetti.
30.07.2020 20:47 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:01
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti, oğulları yaralandı.
İlçe merkezine 50 kilometre mesafede bulunan Dudaş Mahallesi'nde arazilerinden evlerine dönen Ömer Sağlam (72) idaresindeki 14 AL 157 plakalı traktör, rampadan inerken devrildi.
SÜRÜCÜ VE EŞİ KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sürücüyle eşi Halime Sağlam (67) kaza yerinde hayatını kaybetti, oğulları Öner Sağlam (47) yaralandı. Yaralı Sağlam, Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çiftin cenazeleri kaza yerindeki incelemelerin ardından morga konuldu.
Kaynak: AA