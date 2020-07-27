Ankara'daki plaza yangını kameralara böyle yansıdı Ankara'da bir iş merkezinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken yanan plazanın o anları kameralara yansıdı.

Ankara Söğütözü Mahallesi'nde bir iş merkezinde yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın sonrası iş merkezinde bulunanlar tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlar ve basın mensupları yangının merkezinden olabildiğince uzaklaştırıldı. İş merkezinden tahliye edilen vatandaşlar ise olayı endişeli gözlerle izledi. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

KOMPOZİT MALZEME ALEVLERİ ARTIRDI

Ankara Valisi Vasip Şahin, olay yerinde gelerek yaptığı incelemede çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Şahin, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından dolayı herkese geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Şahin dış cephedeki kompozit malzemenin oluşturduğu yangına ilişkin, "Hamdolsun İtfaiye Daire Başkanlığından aldığım bilgiye göre, içeriye herhangi bir sirayet yok. Gerekli tahliyeler tamamlanmış. Bütün katların, itfaiye ekiplerimizce tek tek kontrolleri yapılıyor" dedi. Vali Şahin, binanın içinde kalan biri olup olmadığına ilişkin soruyu, "Hamdolsun herhangi bir yaralanma ya da can kaybıyla ilgili bilgi gelmedi, gelmeyeceğini de umut ediyoruz. İtfaiye ve emniyet ekiplerimiz kendi üzerlerine düşen görevi gayretle yerine getiriyorlar. Şu anda sadece doğrudan müdahaleyle uğraşıyorlar. Yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmış durumda" şeklinde yanıtladı.

BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ise yangının ihbarının saat 17.27'de Ankara İtfaiyesine ulaştığını açıkladı. İtfaiye ekiplerinin saat 17.36'da yangına müdahale etmeye başladığı kaydedildi. 8 farklı istasyon ekibi ve 20 su ikmal aracıyla yangına müdahaleye devam edildiği belirtildi. Yangının çıkış sebebi ise yapılacak inceleme sonucunda belli olacağı vurgulandı.

Kaynak: İHA