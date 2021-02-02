Ankara'da 'Boğaziçi' eyleminde 69 gözaltı
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Ankara'da 'Boğaziçi' eyleminde 69 gözaltı

02.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:43
Ankara'da 'Boğaziçi' eyleminde 69 gözaltı

ANKARA'da, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için toplanan gruba polis müdahale etti.

ANKARA'da, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için toplanan gruba polis müdahale etti. Çıkan olaylarda 69 kişi gözaltına alındı.

Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu yaklaşık 100 kişi, Kızılay Meydanı'nda toplandı. Slogan atan grup, basın açıklaması yapmak için Çankaya Belediyesi önüne yürümek istedi. Ancak polis, grubun yürümesine izin vermedi. Polis, grubun dağılmasını istedi. Polis, ısrarlarına rağmen dağılmayan gruba müdahale etti. Bu sırada gruptakiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polisin müdahalesiyle grup dağıtılırken, 69 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da 'Boğaziçi' eyleminde 69 gözaltı
Ankara'da 'Boğaziçi' eyleminde 69 gözaltı
Ankara'da 'Boğaziçi' eyleminde 69 gözaltı
Ankara'da 'Boğaziçi' eyleminde 69 gözaltı
Ankara'da 'Boğaziçi' eyleminde 69 gözaltı
Ankara'da 'Boğaziçi' eyleminde 69 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

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