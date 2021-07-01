Ankara'da bir binanın temeli kaydı: 5 bina tahliye edildi

- Ankara'da bir binanın temeli kaydı: 5 bina tahliye edildi Temeli kayan bina ile çevresindeki 4 bina boşaltıldı Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın temelin kayma meydana geldi.