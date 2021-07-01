Ankara'da bir binanın temeli kaydı: 5 bina tahliye edildi
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Ankara'da bir binanın temeli kaydı: 5 bina tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Ankara'da bir binanın temeli kaydı: 5 bina tahliye edildi Temeli kayan bina ile çevresindeki 4 bina boşaltıldı Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın temelin kayma meydana geldi.

- Ankara'da bir binanın temeli kaydı: 5 bina tahliye edildi

Temeli kayan bina ile çevresindeki 4 bina boşaltıldı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın temelin kayma meydana geldi. Temeli kayan bina boşaltılırken, çevredeki 4 bina da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesinde Günebakan Sokak'ta bulunan Ulukürüz Apartmanı'nın, alt kısmında bulunan inşat nedeniyle temelinde kayma meydana geldi. Olay yerine Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye Başkentgaz ve sağlık ekibi sevk edildi. Bina tahliye edilirken, Mektep Sokak'ta bulunan 4 binada da tedbir amaçlı boşaltıldı. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, vatandaşların ekiplerin kontrolünde binadan eşyalarını aldıkları görüldü. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

Ankara'da bir binanın temeli kaydı: 5 bina tahliye edildi
Ankara'da bir binanın temeli kaydı: 5 bina tahliye edildi
Ankara'da bir binanın temeli kaydı: 5 bina tahliye edildi
Ankara'da bir binanın temeli kaydı: 5 bina tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay

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