Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı! 1'i ağır 12 kişi yaralandı

Ankara'da belediye otobüsü, kontrolden çıkarak üst geçit asansörüne çarptı. İlk edinilen bilgilere göre kazada 1'i ağır 12 kişi yaralanırken, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.