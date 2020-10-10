Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı! 1'i ağır 12 kişi yaralandı
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Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı! 1'i ağır 12 kişi yaralandı

10.10.2020 09:38 | Son Güncelleme: 10.10.2020 10:27

Ankara'da belediye otobüsü, kontrolden çıkarak üst geçit asansörüne çarptı. İlk edinilen bilgilere göre kazada 1'i ağır 12 kişi yaralanırken, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana gelen kazada yağış nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü, yol üzerindeki yolcu durağı ve üst geçit asansörüne çarptı.

1'İ AĞIR 12 YARALI VAR

Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralanırken, üst geçit ve asansör hasar gördü. Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi çalışmaları sürüyor.

Kaza yerinden ilk görüntüler;

Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı! Çok sayıda yaralı var
Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı! Çok sayıda yaralı var
Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı! Çok sayıda yaralı var
Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı! Çok sayıda yaralı var
Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı! 1'i ağır 12 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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