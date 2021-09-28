Ankara'da atık ağaçlar sanata dönüşüyor

Ankara'da ömrünü tamamlamış ya da fırtına ve kazalarda devrilen ağaçlar, büyükşehir belediyesi ekiplerince toplanarak, belediye iştiraki ANFA'nın atölyesine getiriliyor. Ağaçlar, burada atölye sorumlusu Hamit Ertürk'ün hazırladığı tasarımlara göre işlenerek, geri dönüşüme kazandırılıyor. Ertürk'ün çalışanları ile birlikte hazırladığı oturma ve çocuk oyun grupları, masa sandalye takımı, kuş evleri, hayvan figürlü kütükler görenlerin beğenisini topluyor. Çalışmalar ayrıca büyükşehir belediye bünyesindeki parklarda kullanılıyor.

Ertürk'ün en dikkat çeken çalışması ise Wolkswagen tarzı otomobil oldu. 5 günde hazırlanan tasarım için Ertürk, "Otomobilin çizimi yapımı bana ait. Benim için zor olmadı. 5 günde tamamladım. Bu araç parklarda resim çekinmek isteyen vatandaşlarımız için kullanılacak" dedi.