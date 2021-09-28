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Ankara'da atık ağaçlar sanata dönüşüyor

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu - Haberler | Güncel
Ankara'da atık ağaçlar sanata dönüşüyor

ANKARA'da ömrünü tamamlamış veya çeşitli nedenlerle devrilen ağaçlar, büyükşehir belediyesi bünyesindeki atölyede sanatsal eserlere dönüşüyor.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da ömrünü tamamlamış veya çeşitli nedenlerle devrilen ağaçlar, büyükşehir belediyesi bünyesindeki atölyede sanatsal eserlere dönüşüyor.

Ankara'da ömrünü tamamlamış ya da fırtına ve kazalarda devrilen ağaçlar, büyükşehir belediyesi ekiplerince toplanarak, belediye iştiraki ANFA'nın atölyesine getiriliyor. Ağaçlar, burada atölye sorumlusu Hamit Ertürk'ün hazırladığı tasarımlara göre işlenerek, geri dönüşüme kazandırılıyor. Ertürk'ün çalışanları ile birlikte hazırladığı oturma ve çocuk oyun grupları, masa sandalye takımı, kuş evleri, hayvan figürlü kütükler görenlerin beğenisini topluyor. Çalışmalar ayrıca büyükşehir belediye bünyesindeki parklarda kullanılıyor.

'ANKARA HALKI ÇOK BEĞENDİ'

Hamit Ertürk, Ankara'da uzun yıllardır atık ağaçların toplanarak atölyeye getirildiğini söyledi. Her ağaç üzerinde farklı tasarım yaptıklarını belirten Ertürk, "Atık ağaçlardan çocuk oyun grupları, sokak hayvanları için kulübeler ve kent mobilyaları elde ediyoruz. Kuş evleri, saksılar ile hayvan figürlü kütükler de var. Mesela masa sandalye takımı bir haftamızı aldı. Ankara halkı, bunları çok beğendi. Buraya gelen vatandaşlarımız var. Burada kurs görmek isteyenler var. Burası herkese açık. Ne ağaçlar ne eser çıkıyor onları görebilirler" diye konuştu.

5 GÜNDE OTOMOBİL YAPTI

Ertürk'ün en dikkat çeken çalışması ise Wolkswagen tarzı otomobil oldu. 5 günde hazırlanan tasarım için Ertürk, "Otomobilin çizimi yapımı bana ait. Benim için zor olmadı. 5 günde tamamladım. Bu araç parklarda resim çekinmek isteyen vatandaşlarımız için kullanılacak" dedi.


- Ankara
Ankara'da atık ağaçlar sanata dönüşüyor

Ankara'da atık ağaçlar sanata dönüşüyor

Ankara'da atık ağaçlar sanata dönüşüyor

Ankara'da atık ağaçlar sanata dönüşüyor

Ankara'da atık ağaçlar sanata dönüşüyor

Ankara'da atık ağaçlar sanata dönüşüyor

Ankara'da atık ağaçlar sanata dönüşüyor

Ankara'da atık ağaçlar sanata dönüşüyor

Ankara'da atık ağaçlar sanata dönüşüyor

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