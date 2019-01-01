Ankara'da AK Parti'nin Nallıhan Belediye Başkan Adayı İsmail Öntaş, Pursaklar Belediye Başkan Adayı...
IHAAW162225-SIY/01-01-2019- Ankara'da AK Parti'nin Nallıhan Belediye Başkan adayı İsmail Öntaş, Pursaklar Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz, Nallıhan Belediye Başkan adayı İsmail Öntaş, Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan, Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Melih Memiş Çelik,...
IHAAW162225-SIY/01-01-2019
- Ankara'da AK Parti'nin Nallıhan Belediye Başkan adayı İsmail Öntaş, Pursaklar Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz, Nallıhan Belediye Başkan adayı İsmail Öntaş, Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan, Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Melih Memiş Çelik, Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki oldu. 01.01.2019 16: 22: 25 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA