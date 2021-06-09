Ankara'da aile sağlığı merkezlerinde Biontech uygulaması başladı
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Ankara'da aile sağlığı merkezlerinde Biontech uygulaması başladı

Ankara'da aile sağlığı merkezlerinde Biontech uygulaması başladı
Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin - Haberler | Sağlık

ANKARA'da aile sağlığı merkezlerinde randevu alan vatandaşlara Biontech aşılarının uygulanması başladı.

ANKARA'da aile sağlığı merkezlerinde randevu alan vatandaşlara Biontech aşılarının uygulanması başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada Biontech aşısında aile sağlığı merkezlerinin de devreye girdiğini, randevusunu alan vatandaşların aşılarını yaptırabileceğini duyurdu. Ankara'da Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ya da e-Nabız'dan randevu alan vatandaşlar, bugün aile sağlığı merkezlerinde Biontech aşılarını olmaya başladı. 75'inci Yıl Oran Aile Sağlığı Merkezi'nde de vatandaşlara Biontech aşıları uygulandı. Merkezde ebe olarak görev yapan Mehtap Bacak, "Biontech randevularımız bugün başladı. Daha önce sürece Sinovac ile başlamıştık. Randevu alan hastalarımız bize başvuruyorlar. Biz burada herhangi bir kronik rahatsızlıklarının olup olmadığı, alerjilerinin olup olmadığını öğrendikten sonra, aşılarını gerçekleştiriyoruz. Zaten bu sürecin önüne ancak bu şekilde geçebiliriz. Sosyal mesafe, maske, hijyen ve aşılamayı yaprak bu süreci toplum olarak atlatabiliriz. Başvurular bugünle birlikte yoğunlaşmaya başladı" diye konuştu.Aşı olan akademisyen Eren Özdemir ise aşının topluma büyük faydası olduğunu söyledi. Bilime çok güvendiğini belirten Özdemir, "Bu umut filizini de bilim bize sağlıyor aslına bakarsanız. Bizi böyle bir illetten kurtardığı için özellikle Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e çok büyük teşekkür borçluyuz. O yüzden ben herkesi gecikmeden aşı olmaya ve bilime güvenmeye çağırıyorum. Ben de ilk günden randevumu aldım bu yüzden" dedi.

Ankara'da aile sağlığı merkezlerinde Biontech uygulaması başladı
Ankara'da aile sağlığı merkezlerinde Biontech uygulaması başladı
Ankara'da aile sağlığı merkezlerinde Biontech uygulaması başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin

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