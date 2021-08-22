Ankara'da 62 kilogram kubar esrar ele geçirildi
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Ankara'da 62 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Ankara'da 62 kilogram kubar esrar ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'dan Ankara'ya uyuşturucu getirileceği belirlenen otomobilde yapılan aramada 62 kilogram kubar esrar bulundu.

Diyarbakır'dan Ankara'ya uyuşturucu getirileceği belirlenen otomobilde yapılan aramada 62 kilogram kubar esrar bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ankara'ya otomobille yüklü miktarda esrar getirileceği istihbaratı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Mamak ilçesi Çalışkanlar uygulama noktasında Diyarbakır'dan geldiği belirlenen otomobili durduran ekipler, dedektör narkotik köpeği "Fox" ile yaptıkları aramada çantalara gizlenmiş 62 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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