ANKARA'DA, 6 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDI

ANKARA'DA, 6 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDI

ANKARA'da, 6 katlı apartmanın çatısı, çıkan yangında zarar gördü.

ANKARA'da, 6 katlı apartmanın çatısı, çıkan yangında zarar gördü.
Yenimahalle Demetevler Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın çatısında, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, dakikalar içinde çatıyı sardı. Binanın önündeki metro istasyonundan çıkan vatandaşlar, alevleri görerek itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis, binadaki vatandaşları tahliye etti, çevrede güvenlik tedbiri aldı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Çatının büyük zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.