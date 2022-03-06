- Ankara'da 3 ayrı cinayet ve 14 ayrı suçtan aranan zanlı gizli bölmede yakalandı

ANKARA - Ankara'da 3 ay ayrı cinayet, çok sayıda silahlı gasp olaylarına karışan ve 14 ayrı suçtan arandığı tespit edilen zanlı annesinin evine yaptırdığı gizli bölmede kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Ankara'da 2016'da ve 2017 yılında Yücel Biçer, Bilal Comart ve Onur Şenaydınlar'ın öldürülmesi olayının failleri arasında olduğu belirlenen Ahmet Altun'un yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Uzun süren çalışmaları sonucunda ekipler firari zanlının Altındağ İlçesi Plevne Mahallesi Eflatun Sokak üzerinde bulunan annesinin evinde saklandığını belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda Altun televizyonun arkasına bulunan bölmeye saklandığını tespit etti.

Zanlı 14 ayrı suçtan aranıyordu

Gözaltına alınan zanlı polise verdiği ilk ifadesinde, daha önce aynı cinayetler kapsamında polisin operasyonu ile yakalanan ve tutuklanan suç örgütü lideri Kırımızı lakaplı Volkan Güven ile birlikte hareket ettiğini ve işlenen cinayetlerin failleri arasında yer aldığını yine aynı grup ile çeşitli gasp ve yaralama olaylarında yer aldığını beyan etti.

Kasten öldürme, gasp, yaralama, oto hırsızlığı gibi 14 ayrı suçtan arandığı tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.