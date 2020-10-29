Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Ankara'nın Çubuk, Kahramankazan ve Gölbaşı ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ankara'nın Çubuk, Kahramankazan ve Gölbaşı ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çubuk'ta Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene, vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tek bir noktadan ateşleri ölçülerek ve elleri dezenfekte edilerek alındı.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş'in tebrikleri kabul etmesinin ardından tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Keleş, Türkiye Cumhuriyetinin 97. kuruluş yıl dönümünü büyük mutluluk ve coşku içerisinde kutladıklarını söyledi.

Türkiye'nin hızla büyüyerek son yıllarda kimsenin hayal bile edemediği konuma geldiğini vurgulayan Keleş, bugün büyük millet ve devlet olmanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Etkinlikte öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu, "Cumhuriyet ve Atatürk" temalı konser verdi.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Öte yandan Kaymakam Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar ile esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Kahramankazan

Kahramankazan Kaymakamlığında tebriklerin kabul edilmesinin ardından etkinlikler, Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi bahçesinde yapılan kutlamalarla devam etti.

Törene Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Garnizon Komutanı Uçak Bakım Albay Mustafa Saaddettin Karakan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şiirlerin okunduğu etkinlikte öğrenciler gösteri sundu.

Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST-2020'de insansız hava araçları kategorisinde dereceye giren öğrencilerin Türk bayrağı ve renkli sisten oluşan gösterileri ilgiyle izlendi.

Tören sonunda cumhuriyet konulu resim, şiir, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Gölbaşı

Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda, Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) katkılarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında motosikletli kortej yapıldı.

Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde hareket eden motosikletliler, Gölbaşı sokaklarını gezerek vatandaşları selamladı.

Korteje katılan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, gazetecilere, etkinliklerin gelecek yıllarda da devam edeceğini, Mogan Gölü'nün kenarındaki 150 dönümlük alanı motosiklet federasyonuna tahsis edecekleri müjdesini de paylaşan Şimşek, "Federasyon ile oraya güzel proje hazırlıyoruz. İçinde karavan parkı, model uçak pisti, motosiklet eğitim merkezleri olan, Türkiye'de şu anda olmayan bir merkez hazırlıyoruz." dedi.

TMF Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Güngör ise etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner