Ankara'da 2 ton 330 kilo kaçak tütün ele geçirildi

ANKARA (DHA) - TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ankara'da takibe alınıp durdurulan kamyonette, 2 ton 330 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen istihbarat faaliyetleri neticesinde, şüpheli bir kamyonetle kaçak tütün sevkiyatı yapılacağı bilgisi alındı. Kamyonet tespit edilerek takibe alındı. Bir süre sonra araç durduruldu, sürücü indirildi. Kamyonetin kasasında yapılan aramada, karton kutular içinde 2 ton 330 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan tütüne el konuldu, sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı. (DHA)