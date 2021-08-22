Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğunu darp eden 2 kişi adliyeye sevk edildi
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Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğunu darp eden 2 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Mamak ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğunu darp ettikten sonra videosunu paylaşan 2 kişi, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğunu darp ettikten sonra videosunu paylaşan 2 kişi, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Mamak'ta aralarında husumet bulunan H.A.'yı erkek arkadaşı R.D. ile birlikte ıssız alana götüren R.B. şiddet uyguladığı H.A.'nın görüntülerini video kaydına almıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından başlatılan incelemede R.B. ve R.D., Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı. Burada işlemleri tamamlanan şahıslar mahkemeye çıkarılmak üzere Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. - ANKARA

Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğunu darp eden 2 kişi adliyeye sevk edildi
Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğunu darp eden 2 kişi adliyeye sevk edildi
Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğunu darp eden 2 kişi adliyeye sevk edildi
Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğunu darp eden 2 kişi adliyeye sevk edildi
Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğunu darp eden 2 kişi adliyeye sevk edildi
Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğunu darp eden 2 kişi adliyeye sevk edildi
Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğunu darp eden 2 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğunu darp eden 2 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
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