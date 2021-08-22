Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğunu darp eden 2 kişi adliyeye sevk edildi

Ankara'nın Mamak ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğunu darp ettikten sonra videosunu paylaşan 2 kişi, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğunu darp ettikten sonra videosunu paylaşan 2 kişi, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Mamak'ta aralarında husumet bulunan H.A.'yı erkek arkadaşı R.D. ile birlikte ıssız alana götüren R.B. şiddet uyguladığı H.A.'nın görüntülerini video kaydına almıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından başlatılan incelemede R.B. ve R.D., Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı. Burada işlemleri tamamlanan şahıslar mahkemeye çıkarılmak üzere Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı