Ankara'da 10 adrese uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

Ankara'da 10 adrese uyuşturucu baskını: 4 gözaltıANKARA'da polisin şafak vakti 10 adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da 10 adrese uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

ANKARA'da polisin şafak vakti 10 adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başkent'te uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen 10 adrese sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak vakti yapılan baskında evler, didik didik arandı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Evlerinde uyuşturucu tespit edilen 4 kişi 'uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgusu sürüyor.Narkotik suçlarla Mücadele Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu madde ticareti yapan, sağlayan, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci