Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Kürşat Ayvatoğlu'nun konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Bu kararın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz etti.

Lüks aracında kokain kullandığı görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüpheli ilk ifadesinde, o görüntülerin şaka amaçlı kaydedildiğini savunarak, "Burnuma çekmiş olduğum malzeme uyuşturucu değil, pudra şekeridir" demişti.

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin evinde ve arabasında suç unsuru olabilecek delillerin toplandığını ve kan örneği alındığını açıklamıştı. Görüntülere de yansıyan maddenin uyuşturucu olduğu tespit edilince, Ayvatoğlu yeniden gözaltına alınmıştı. İkinci kez gözaltına alınan Ayvatoğlu'nun ifadesini değiştirdiği ve uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği belirtilmişti.

EV HAPSİ KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcı, Ayvatoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etmişti. Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği de, Kürşat Ayvatoğlu'nun konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Mahkemenin bu kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı serbest bırakma kararına itiraz etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başsavcılığımız tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve sorguları yapılan şüpheliler Hamza Kürşat Ayvatoglu ile Ayhan Orhun hakkında ev hapsi, diğer şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirine karar verilmiş olup C. Başsavcılığımız tarafından karara karşı derhal itiraz edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Kürşat Ayvatoğlu için ev hapsi kararı
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Kürşat Ayvatoğlu için ev hapsi kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz

İlgili Haberler

Ankara'da tam kapanma olacak mı?
Ankara'da tam kapanma olacak mı?
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 29 Mart günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 29 Mart günlük aşı ve doz sayıları!
Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Merve Dizdar Bahar Candan Burak Sevinç
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 00:24:03. #1.16#
title