Ankara Çayeli Derneği genel kurul
Ankara Çayeli Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.06.2021 Tarihi'nde Ankara Bilim Üniversitesinde yapıldı.
Ankara Çayelililer Derneğimizin 7. Olağan Genel Kurulu 19 Haziran Cumartesi günü Ankara Bilim Üniversitesinde gerçekleştirildi. Süleyman Sol'un Divan Başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulda, M.Celal Arıcı ve bütün yönetiminin katıldığı görüldü. Birlik ve Beraberlik içinde yapılan genel kurulun başarılı çalışmaların devamını getirmesini temenni ederiz. Derneğin 11 Kişiden oluşan yönetim kurulu şu şekilde gerçekleşti;
Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Celal ARICI seçildi,
Başkan Yardımcısı: Prof.Dr. Ramazan ERENLER
Başkan Yardımcısı: Mehmet Serdar KASIRGA
Başkan Yardımcısı: Hızır Ali GÜMÜŞLER
Başkan Yardımcısı: Fatih ÇOMOĞLU
Genel Sekreter: Mehmet Ali ÇOLAK
Sayman: Vedat Ali SİPAHİOĞLU
Tanıtım ve Medya: İsmail ÇORAPÇI
Üye İlişkileri : Haşim Karaloğlu
Sosyal Politikalar: Salih Şahabettin KÖMÜRCÜ
Dış İlişikler:Mustafa SANDIKÇI
Gençlik Kolları Başkanı'na Hüseyin Salih BAŞAR atanmıştır.
Oluşan yeni yönetim yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından yeni yol haritası ve yine hemşerilerini bir araya getirmeyle alakalı alınacak olan kararları kamu oyuyla paylaşmaya devam edecektir.
Kaynak: Bültenler