Ankara Çayeli Derneği genel kurul
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Çayeli Derneği genel kurul

Ankara Çayeli Derneği genel kurul
Bültenler - Haberler | Güncel

Ankara Çayeli Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.06.2021 Tarihi'nde Ankara Bilim Üniversitesinde yapıldı.

Ankara Çayelililer Derneğimizin 7. Olağan Genel Kurulu 19 Haziran Cumartesi günü Ankara Bilim Üniversitesinde gerçekleştirildi. Süleyman Sol'un Divan Başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulda, M.Celal Arıcı ve bütün yönetiminin katıldığı görüldü. Birlik ve Beraberlik içinde yapılan genel kurulun başarılı çalışmaların devamını getirmesini temenni ederiz. Derneğin 11 Kişiden oluşan yönetim kurulu şu şekilde gerçekleşti;

Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Celal ARICI seçildi,

Başkan Yardımcısı: Prof.Dr. Ramazan ERENLER

Başkan Yardımcısı: Mehmet Serdar KASIRGA

Başkan Yardımcısı: Hızır Ali GÜMÜŞLER

Başkan Yardımcısı: Fatih ÇOMOĞLU

Genel Sekreter: Mehmet Ali ÇOLAK

Sayman: Vedat Ali SİPAHİOĞLU

Tanıtım ve Medya: İsmail ÇORAPÇI

Üye İlişkileri : Haşim Karaloğlu

Sosyal Politikalar: Salih Şahabettin KÖMÜRCÜ

Dış İlişikler:Mustafa SANDIKÇI

Gençlik Kolları Başkanı'na Hüseyin Salih BAŞAR atanmıştır.

Oluşan yeni yönetim yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından yeni yol haritası ve yine hemşerilerini bir araya getirmeyle alakalı alınacak olan kararları kamu oyuyla paylaşmaya devam edecektir.

Kaynak: Bültenler

Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.
Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.
Salyayla mücadelede yeni çözüm bugün başladı! Denizin 30 metre derinliğine oksijen verilecek
Salyayla mücadelede yeni çözüm bugün başladı! Denizin 30 metre derinliğine oksijen verilecek
Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde son bir haftada 7,7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde son bir haftada 7,7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Muharrem İnce Vladimir Putin
Magazin Hadise Tolga Yüce Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Fatih Terim Gareth Bale Okay Yokuşlu Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara Çayeli Derneği genel kurul - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 12:09:08. #1.14#

title