Ankara ÇUBUK su kesintisi! 3-4 Haziran ASKİ Çubuk su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara ÇUBUK su kesintisi! 3-4 Haziran ASKİ Çubuk su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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ASKİ Çubuk su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Çubuk ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Haziran Ankara Çubuk su kesintisi saatleri...

Çubuk su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.06.2025 21:15:00

Tamir Tarihi: 3.06.2025 23:50:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ BERAT CADDESİNDE MEYDANA GELEN İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ BERAT CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR

Ankara ÇANKAYA su kesintisi! 3-4 Haziran ASKİ Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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