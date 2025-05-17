Ankara ÇANKAYA su kesintisi! 17-18 Mayıs ASKİ Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
ASKİ Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Çankaya ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Mayıs Ankara Çankaya su kesintisi saatleri...
Çankaya su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.05.2025 13:30:00
Tamir Tarihi: 17.05.2025 18:00:00
Detay: Dodurga Mahallesi Odabaşı Caddesi Erol Günaydın Parkı içi 110 Pe boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Dodurga Mahallesi Odabaşı Caddesi Ankara Kent Sitesi Tamamı, Türkkonut taksi durağı ve civarı