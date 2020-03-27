Ankara Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına konaklama desteği Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık personelinin hizmetine sunmak üzere konteyner yapımına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık personelinin hizmetine sunmak üzere konteyner yapımına başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hacettepe ve İbni Sina Hastanesinin ardından, salgın sürecinde yoğun bir mesaiyle çalışan Bilkent Şehir Hastanesi sağlık personelinin de istirahati için toplam 60 tekli odadan oluşan 3 konteyner yapımına başladık.

Salgın sürecinde yoğun bir mesaiyle çalışan Hacettepe Üniversitesi sağlık personelinin talepleri doğrultusunda, ilk aşamada 100 yataklı öğrenci yurdu kiralayarak tüm sağlık çalışanlarına tahsis ediyoruz."

Yavaş, fedakar sağlık personeli için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA