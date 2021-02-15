Ankara Büyükşehir Belediyesi tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesince, merkez ve çevre ilçelerdeki ana arterler başta olmak üzere bulvar ve caddelerde 676 araç ve 1812 personelle tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, merkez ve çevre ilçelerdeki ana arterler başta olmak üzere bulvar ve caddelerde 676 araç ve 1812 personelle tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar ve buzla mücadele ekipleri, sürücüler ve yayaların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için teyakkuza geçti.

Buzlanma riskine karşı günlük hayatın ve ulaşımın aksamaması için Büyükşehir Belediyesi, merkez ve çevre ilçelerde gece gündüz 676 araç ve 1812 personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Hastane önleri başta olmak üzere üst ve alt geçitler ile yollarda tuzlama çalışmalarını artıran Büyükşehir ekipleri, kent genelinde karla mücadeleye devam ediyor.

Başkentte özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de karla mücadele mesaisine başladı.

AKOM koordinasyonunda kar ve buzla mücadele için 25 ilçede toplam 676 araç ve 1812 personel sahada görevlendirildi.

Fen İşleri, Kent Estetiği, Çevre Koruma ve İtfaiye Daire Başkanlıkları ile ASKİ ve ANFA Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, gün boyu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı.

Karla mücadele çalışmaları "Kar Takip" sisteminde

Karla mücadele çalışmalarının yakından takip edilebilmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, "kartakip.ankara.bel.tr" adresi üzerinden vatandaşların karla mücadele araçlarının konum ve plaka bilgilerine anlık ulaşmalarını sağlıyor.

Vatandaşlar, kar küreme araçlarının tamamına takılan kameralar aracılığıyla sabit ve hareket halindeki araçların karla mücadele çalışmalarını canlı olarak izleyebiliyor. Evine, işine ya da başka bir yere araçlarıyla gidecek olan Ankaralılar, caddelerin durumunu da anlık olarak takip edebiliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları buzlanma riskine karşı uyararak, "Kar Takip" sisteminden yolların durumunun takip edilebileceğini söyledi.

Yavaş, "Değerli hemşehrilerim, kentimizde etkili olması beklenen kar yağışına karşı mesai arkadaşlarımız teyakkuzdadır. Trafiğe çıkmadan önce semtinizdeki cadde ve sokakların durumlarını 'kartakip.ankara.com.tr' adresinden takip edebilir, çalışmalarımızı canlı olarak izleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu